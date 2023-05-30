"عبَرَ الناسُ كأن شيئًا لا يحدث".. شاهد لحظة قتل مراهقة هندية أمام أعين الجميع
"عبَر الناسُ كأن شيئًا لا يحدث"؛ هكذا وصفت صحيفة هندية لحظة قيام شاب بقتل فتاة مراهقة، طعنًا وضربًا بحجر، أمام أعين الجميع، دون أن يتدخل أحد لإيقافه؛ ليغادر القاتل المكان بعدها بهدوء.
وقالت صحيفة "هندوستان تايمز": في حادثة مروعة، قام شاب يدعى "سهيل"، يبلغ من العمر 20 عامًا، بقتل مراهقة (16 عامًا) في قرية شهباد بضواحي العاصمة الهندية دلهي.
وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، قام القاتل بطعن الفتاة 22 مرة، حتى انكسر السكين في يده، فرفع حجرًا وظل يضرب رأس الفتاة حتى تأكد من موتها.
والغريب -حسب الصحيفة- أن الجريمة حدثت على الملأ، وعلى مرأى ومسمع من المارة، الذين اكتفوا بالنظر، دون أن يتدخل أحد لإيقاف القاتل.
وبعد ساعات من الجريمة، قامت الشرطة بتوقيف المتهم؛ فيما طالبت أسرة الضحية بالعدالة وتوقيع العقوبة الصارمة على القاتل.
وعن أسباب الجريمة، حسب الصحيفة؛ فإن علاقةً جمَعت الشاب بالفتاة المراهقة؛ لكن حدثت بينهما خلافات، تطورت إلى مشاحنات في السابق؛ وهو ما انتهى بالمشهد المروع.