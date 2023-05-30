"عبَرَ الناسُ كأن شيئًا لا يحدث".. شاهد لحظة قتل مراهقة هندية أمام أعين الجميع

"عبَر الناسُ كأن شيئًا لا يحدث"؛ هكذا وصفت صحيفة هندية لحظة قيام شاب بقتل فتاة مراهقة، طعنًا وضربًا بحجر، أمام أعين الجميع، دون أن يتدخل أحد لإيقافه؛ ليغادر القاتل المكان بعدها بهدوء.