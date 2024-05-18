علماء: عواصف شمسية جديدة تضرب الأرض في 2025

وذكر "ماكدويل": "يمكننا بسهولة أن نواجه عواصف أكبر بكثير خلال العام أو العامين المقبلين"؛ ففي "الحد الأدنى" من الطاقة الشمسية لعام 2019 كان عدد البقع الشمسية المرئية على سطح الشمس صفرًا، ولكن عند الحدّ الأقصى القادم في يوليو 2025 يقدر المركز الوطني الأمريكي للتنبؤ بالطقس الفضائي أنه قد تكون هناك ما يصل إلى 115 بقعة شمسية.