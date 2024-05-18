علماء: عواصف شمسية جديدة تضرب الأرض في 2025

على الرغم من نجاة الأرض من العاصفة الشمسية القوية التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي، يحذّر الخبراء من أن الانفجارات الأكثر قوة قد تستمرّ حتى عام 2025.
وقال عالم الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد "جوناثان ماكدويل" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن الشمس لم تصل بعد إلى "الحدّ الأقصى لطاقتها"، وهي النقطة الأكثر نشاطًا في دورتها الشمسية المتكررة التي تبلغ 11 عامًا؛ حيث يؤدّي الاضطراب إلى زيادة إجمالي إنتاج طاقة الشمس.
ويتوقّع الخبراء، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أنْ يأتي هذا "الحدّ الأقصى" في الصيف المقبل، وبالتحديد في يوليو 2025، مشيرين إلى أنّ العواصف الشمسية القادمة قد تكون آثارها سيئة للغاية.
وذكر "ماكدويل": "يمكننا بسهولة أن نواجه عواصف أكبر بكثير خلال العام أو العامين المقبلين"؛ ففي "الحد الأدنى" من الطاقة الشمسية لعام 2019 كان عدد البقع الشمسية المرئية على سطح الشمس صفرًا، ولكن عند الحدّ الأقصى القادم في يوليو 2025 يقدر المركز الوطني الأمريكي للتنبؤ بالطقس الفضائي أنه قد تكون هناك ما يصل إلى 115 بقعة شمسية.
والبقع الشمسية هي: مناطق مظلمة وباردة على سطح الشمس، يبلغ قطرها حوالي 16 أضعاف قطر الأرض، تشتعل الكتلة وتطلق الموادّ المتفجّرة كل 6 إلى 12 ساعة.