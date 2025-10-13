اليوم العالمي للحد من الكوارث.. اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الكوارث الطبيعية وآثارها

ويسعى اليوم العالمي للحد من الكوارث وتعزيز العمل مع المجتمع الدولي؛ بهدف توفير التنسيق اللازم لتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بحماية البيئة وإدارتها، وتفادي الكوارث والحد من آثارها، ونشر وتطوير ثقافة الوقاية في أثناء مجابهة الكوارث، وتعزيز مشاركة المواطنين في نشاطات الحد من مخاطر الكوارث، حيث انطلق الاحتفاء بهذا اليوم في عام 1989م، إثر دعوة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ليكون وسيلة لتوعية الناس ولتعزيز ثقافة عالمية بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث، وحُدّد تاريخ 13 أكتوبر ليكون تاريخ المناسبة التي تتيح للأفراد وللمجتمعات في جميع أنحاء العالم النظر في كيفية الحد من تعرضهم للكوارث، وزيادة الوعي العام بأهمية كبح جماح المخاطر التي يواجهونها.