الولايات المتحدة.. قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره في أريزونا

يُذكر أن انحراف قطار الشحن نورفولك الجنوبي، عن مساره في فبراير الماضي، الذي كان يضم 50 عربة (10 منها تحمل كلوريد الفينيل) أدى إلى تسرب أكثر من مليون برميل من المواد الخطرة والملوثات في البيئة المحيطة ببلدة شرق فلسطين في أوهايو.