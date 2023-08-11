البيت الأبيض يطلق مسابقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تشير إلى محاولات حكومية رسمية للتصدي لتهديد ناشئ لا يزال الخبراء يحاولون فهمه بالكامل، حيث إنه في العام الماضي، أطلقت الشركات الأمريكية مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو وصور ونصوص ورموز كمبيوتر مقنعة.