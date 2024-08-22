لقطة مرعبة.. شاهد ما فعلته طفلة بنافذة طائرة في الجو!

وقال آخر: "هل أخبرت طاقم الطائرة عما حدث، أم انتظرت حتى هبطت الطائرة خوفًا من أن يحولوا مسارها إلى مكان عشوائي؟"، ويرد عليه متابع آخر: "لن يقوموا بتحويل مسار الطائرة لهذا السبب. سيظل ضغط الطائرة سليمًا. يجب إعادة الغطاء الواقي إلى مكانه الأصلي، وإخبار مضيفة الطيران بما حدث. وهي ستخبر الطيار".