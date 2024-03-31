بعد واقعة رأس الخنزير.. وزير الداخلية الفرنسي يدين الانتهاكات بحق المسلمين

وفي التفاصيل، وصف "درامانان" استهداف المسجد بهذه الطريقة بأنه "عمل غير مقبول" ضد المسلمين، مشيراً إلى أنه تم "تدنيس" مسجدين في شمال فرنسا أيضاً يوم السبت، وفقاً لروسيا اليوم.