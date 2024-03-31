بعد واقعة رأس الخنزير.. وزير الداخلية الفرنسي يدين الانتهاكات بحق المسلمين

ندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الأحد بمحاولات الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين عقب العثور على رأس خنزير برّي قرب مسجد في شرقي فرنسا.
وفي التفاصيل، وصف "درامانان" استهداف المسجد بهذه الطريقة بأنه "عمل غير مقبول" ضد المسلمين، مشيراً إلى أنه تم "تدنيس" مسجدين في شمال فرنسا أيضاً يوم السبت، وفقاً لروسيا اليوم.
وأضاف في منشور عبر منصة "إكس": "تم نهاية الأسبوع تدنيس مسجدين في فالنسيان وفرين سور إيسكو، استُهدف مسجد أيضاً في فوج"، وأكمل في منشوره: "أدين بحزم هذه الأعمال غير المقبولة بحق أبناء وطننا من المسلمين، والتي تتزامن مع شهر رمضان".
وأفاد مدع عام فرنسي بأنه تم فتح تحقيق حول "إثارة الكراهية العنصرية" بعد اكتشاف المصلين في مسجد قرية كوتريكسيفي في منطقة فوج رأس الخنزير يوم الجمعة الماضي.
وجاء ذلك بعدما عثر مصلون في مدينة كونتريكسيفيل الفرنسية الجمعة الماضي على رأس خنزير بالقرب من المسجد، وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن السلطات فتحت تحقيقاً لمعرفة حيثيات الحادث.