قبل محاولة اغتيال ترامب بساعات.. "كروكس" استخدم طائرة مسيرة لفحص موقع الحدث واختيار مكان إطلاق النار

أطلق "كروكس" البالغ من العمر 20 عامًا، ستّ طلقات على الأقلّ من سطح مبنى أبحاث الزجاج الأمريكي على بعد نحو 400 قدم من المكان الذي تحدّث فيه ترامب؛ مما أسفر عن مقتل أحد الموجودين في الحادث، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، وترك ترامب مصابًا بجرح في أذنه، وردّ أحد أفراد الخدمة السرية بإطلاق النار فقتل "كروكس"، في حين لا يزال دافعه غامضًا.