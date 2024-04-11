قبل ساعات من الظاهرة.. أمريكية أخافها الكسوف فارتكبت جريمة بشعة بحق أسرتها

وصباح الاثنين، قبل ساعات قليلة من الكسوف، قتلت شريكها، وهو جندي سابق (29 عامًا)، عبر طعنه في قلبه بسكين، وتركت آثار قدمين ملطختين بالدماء في شقتهما في لوس أنجلوس، قبل أن تهرب بسيارتها مع ابنتيها، وبينما كانت تسير بسرعة على طريق سريع في المدينة، دفعت طفلتيها إلى خارج السيارة.