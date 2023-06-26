رغم التوسع في توليد الطاقة المتجددة.. ارتفاعات قياسية للاحتباس الحراري في 2022

وبيّن أن مصادر الطاقة المتجددة، باستثناء الطاقة المائية، لم تلبِّ سوى 7.5 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة العام الماضي، ويمثل هذا زيادة بنسبة 1 في المائة تقريباً عن العام السابق، مدفوعة بالنمو القياسي في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث ارتفع توليد الطاقة الشمسية بنسبة 25 في المائة في 2022 بينما نما إنتاج طاقة الرياح بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بالعام السابق.