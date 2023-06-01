عزيزي "اليوتيوبر" اكشف عن دخلك.. "ضريبة المحتوى" تُشعِل الجدل في المغرب!

كشفت الحكومة المغربية أنها تتجه نحو فرض ضرائب على مداخيل صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، كيوتيوب وفيسبوك وتيك توك، وأبرزت أن الهدف من ذلك هو ضمان عدالة ضريبية؛ لا سيما أن بعض "المؤثرين" يحصلون على مبالغ ضخمة في حساباتهم تُقَدر بآلاف الدولارات شهريًّا، دون أداء أي درهم إلى صناديق الدولة، على غرار الموظفين والمقاولين.