بعد فتوى الأزهر وقرار قضائي.. ما قصة الطفل "شنودة" التي شغلت مصر؟

ونقلت "المصري اليوم" عن السيدة "آمال"، التي تبنّت الطفل شنودة، أن النيابة لم تتخذ ضدها أي قرارات أو أي عقوبة، وقالت: "الحمد لله، هم يعرفون أنني لم أرتكب خطأ، أنا ربيت الطفل في بيئة حسنة"، وعقبت "آمال" على الأمر بأنها لن تترك الطفل يعيش بعيدًا عن كنفها لفترة طويلة، فحياتها أصبحت جحيمًا من دونه، لتبدأ رحلتها مع المحاكم لاستعادته.