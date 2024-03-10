بالفيديو.. خطأ حارس حديقة حيوان يُوقِع امرأتين في بيت غوريلا غاضبة
كشف مقطع فيديو متداول، لحظة مطاردة غوريلا لامرأتين من موظفي حديقة حيوان في ولاية تكساس الأمريكية، عقب خطأ ارتكبته حارس الحديقة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ ففي مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته يوم الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "TikTok"، يمكن رؤية إحدى موظفات حديقة الحيوان وهي تحاول يائسة التغلب على الغوريلا "سيلفر باك"، البالغة من العمر (34 عامًا).
حيث تركت الغوريلا الغاضبة سلة الطعام أثناء مطاردتها للموظفة التي تختبئ خلف باب في القفص.
وسجل زوار الحديقة في تكساس محاولات المرأتين الفرار، عندما وقع الحادث في أكتوبر الماضي، وخوفًا عليهما بدأ الناس في التجمع والدعاء وطلب المساعدة حيث كانوا يشاهدون الواقعة وهم في حالة رعب.
ويمكن سماع صوت موظفي حديقة الحيوان الآخرين وهم يلهثون وينضمون إلى الزوار في طلب التدخل لمساعدة النساء.
خطأ حارس الحديقة
وحسب موقع "روسيا اليوم"، نقلت الصحيفة عن مسؤولي الحديقة: "كل يوم ينقل حراس الحديقة قطيع الغوريلا إلى أقفاصهم الداخلية حتى يتمكن الموظفون من وضع طعام الحيوانات في الفناء الخارجي، وبعدها يتم إخراج الغوريلا لتناول طعامها؛ لكن هذا لم يحدث في ذلك اليوم، بسبب خطأ الحارس؛ حيث دخل الموظفون إلى الفناء غير مدركين أن الغوريلا ما زالت في الخارج".
وتابعت المتحدثة باسم حديقة الحيوان أن "وجود الموظفين أذهل الغوريلا".
وأضافت: "يعمل موظفو الحديقة مع هذه الحيوانات وتدريبهم كل يوم، وبفضل معرفتهم وخبرتهم، تعاملوا مع الوضع بهدوء؛ حيث اختبأت موظفة في القفص.. واختبأت الموظفة الثانية خلف شجرة بينما كانت الغوريلا تنظر إليها، ودخلت في مواجهة معها.. في النهاية تراجعت الغوريلا، وتمكنت الموظفة الثانية من الركض إلى مكان آمن خلف الباب المغلق حيث تختبئ المرأة الأولى، وتمكنت الموظفتان من الخروج من الفناء بأمان".