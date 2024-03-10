بالفيديو.. خطأ حارس حديقة حيوان يُوقِع امرأتين في بيت غوريلا غاضبة

وحسب موقع "روسيا اليوم"، نقلت الصحيفة عن مسؤولي الحديقة: "كل يوم ينقل حراس الحديقة قطيع الغوريلا إلى أقفاصهم الداخلية حتى يتمكن الموظفون من وضع طعام الحيوانات في الفناء الخارجي، وبعدها يتم إخراج الغوريلا لتناول طعامها؛ لكن هذا لم يحدث في ذلك اليوم، بسبب خطأ الحارس؛ حيث دخل الموظفون إلى الفناء غير مدركين أن الغوريلا ما زالت في الخارج".