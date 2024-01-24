مالي.. "73" قتيلًا في انهيار منجم للذهب غرب البلاد

قُتل "73" شخصًا في انهيار منجم للذهب في موقع للتنقيب في غرب مالي؛ بحسب ما أفاد مسؤول في مجموعة منقبين محليين ونائب محلي، اليوم "الأربعاء".
وقال عمر سيديبي أحد مسؤولي المنقبين عن الذهب في كانغابا: "بدأ الأمر بضجيج، وبدأت الأرض تهتزّ، كان هناك أكثر من "200" منقب عن الذهب في الموقع. انتهت أعمال البحث الآن وعثرنا على 73 جثة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ودعت حكومة مالي المجتمعات التي تعيش قرب مواقع التعدين وعمال مناجم الذهب، إلى احترام متطلّبات السلامة بدقة، والعمل فقط في المناطق المخصّصة لاستخراج الذهب.
وقدمت تعازيها الحارّة للعائلات المكلومة والشعب المالي.