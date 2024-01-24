مالي.. "73" قتيلًا في انهيار منجم للذهب غرب البلاد

وقال عمر سيديبي أحد مسؤولي المنقبين عن الذهب في كانغابا: "بدأ الأمر بضجيج، وبدأت الأرض تهتزّ، كان هناك أكثر من "200" منقب عن الذهب في الموقع. انتهت أعمال البحث الآن وعثرنا على 73 جثة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".