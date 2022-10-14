حول العالم في صورة: قوارب إنقاذ في شوارع أستراليا.. ما السبب؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "فرانس برس" نشاهد مشهدًا غير مألوف لقوارب إنقاذ، تطوف أحد الطرق الرئيسية في ضاحية ماريبيرنونغ في ملبورن بأستراليا، بعد أن غمرت مياه الفيضانات الطريق، وأحالته إلى نهر!
وتشهد أستراليا أمطارًا غزيرة، تسببت في حدوث فيضانات كبيرة في البلاد؛ فتضررت مناطق جنوب شرق أستراليا بشدة من جراء ارتفاع منسوب المياه، وتسببت الأمطار الغزيرة في وصول العديد من الأنهار، مثل ماريبيرنونغ في ملبورن، إلى مستويات الفيضانات شديدة الارتفاع.
كما غمرت المياه وعزلت مئات المنازل، وانقطعت الكهرباء عن الآلاف في فيكتوريا؛ إذ انقطعت الكهرباء عن نحو 4700 منزل، وفقًا لتقارير إعلامية.
وجرت عمليات الإنقاذ من الفيضانات في فيكتوريا على قدم وساق؛ إذ جرت نحو 108 عمليات إنقاذ خلال الـ48 ساعة الماضية منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة، فيما طالبت السلطات آلاف الأشخاص في جنوب شرق أستراليا بإخلاء منازلهم، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة طوال الأسبوع القادم، واستمرار فيضانات الأنهار.