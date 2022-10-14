حول العالم في صورة: قوارب إنقاذ في شوارع أستراليا.. ما السبب؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "فرانس برس" نشاهد مشهدًا غير مألوف لقوارب إنقاذ، تطوف أحد الطرق الرئيسية في ضاحية ماريبيرنونغ في ملبورن بأستراليا، بعد أن غمرت مياه الفيضانات الطريق، وأحالته إلى نهر!