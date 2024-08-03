ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر بالصين إلى 38 قتيلاً.. و24 مازالوا مفقودين

ارتفعت حصيلة القتلى من جرّاء انهيارٍ جزئي لجسر طريق سريع في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين قبل أسبوعين، الذي أدّى إلى سقوط 24 مركبة في نهرٍ متدفق، إلى 38 قتيلاً.