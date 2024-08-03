ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر بالصين إلى 38 قتيلاً.. و24 مازالوا مفقودين

ارتفعت حصيلة القتلى من جرّاء انهيارٍ جزئي لجسر طريق سريع في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين قبل أسبوعين، الذي أدّى إلى سقوط 24 مركبة في نهرٍ متدفق، إلى 38 قتيلاً.
وأفاد تقرير تلفزيون الصين المركزي بأن 24 شخصاً ما زالوا مفقودين من جرّاء الكارثة، التي وقعت في 19 يوليو، وتمّ إنقاذ شخصٍ واحدٍ بعدها.
ووفق "الأسوشيتد برس" شهدت المنطقة التي سقط فيها الجسر على طريق دانينغ السريع أمطاراً غزيرة في الأيام السابقة.
وكانت قد تعرضت 24 سيارة على الأقل للسقوط في النهر، وفتشت فرق البحث كيلو مترات باتجاه مجرى النهر بحثاً عن الضحايا.
وأظهرت صورة نشرتها وكالة أنباء "شينخوا"، بعد الحادث مباشرة، جزءاً من الجسر انكسر وانثني بزاوية 90 درجة تقريباً في المياه البنية المتدفقة أدناه
وذكر التقرير أن النهر يمر عبر وادٍ جبلي والمياه مضطربة.
وأثار الانهيار تساؤلات حول سلامة البنية التحتية للطرق والجسور في الصين، والتي تم بناؤها بسرعة في العقود الأخيرة.
وأدّى انهيارٌ مماثلٌ في مايو في مقاطعة قوانغدونغ، إلى مقتل 36 شخصاً.
وعلى صعيدٍ متصلٍ، شهدت الصين 48 حالة وفاة من جرّاء إعصار غيمي، الذي ضعف إلى عاصفة استوائية عندما وصل إلى مقاطعة هونان الجنوبية الداخلية.