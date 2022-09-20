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"الجمال المخيف".. شاهد عاصفة الماء والنار في كازاخستان
في مشهد نادر وغريب، تشكّلت عاصفة صغيرة من الماء والنار خلال عملية إطفاء حريق في إحدى مقاطعات كازاخستان.
وفي التفاصيل، حسب موقع "روسيا اليوم"، كان رجال الإطفاء يقومون بإخماد حريق في حقول القصب والعشب الجاف في ظروفٍ من الرياح العاتية بالقرب من قرية "بافلودار" في السهول المحيطة بنهر إرتيش في كازاخستان.
وبسبب الرياح، تشكلت عاصفة صغيرة في مكان الحريق، جمعت العاصفة في طياتها الماء والنار معاً في مشهدٍ مثيرٍ، يكشف عن جمال الطبيعة الرائع، والمخيف أحياناً.