"الجمال المخيف".. شاهد عاصفة الماء والنار في كازاخستان

وفي التفاصيل، حسب موقع "روسيا اليوم"، كان رجال الإطفاء يقومون بإخماد حريق في حقول القصب والعشب الجاف في ظروفٍ من الرياح العاتية بالقرب من قرية "بافلودار" في السهول المحيطة بنهر إرتيش في كازاخستان.