الكويت: مكتسب الجنسية لا يمنحها لزوجته.. وزوجة الكويتي لا تصبح كويتية

إضافة إلى أن مشروع المرسوم بقانون آنف الذكر أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقًا لحالات محددة، تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حُكم عليه بحكم باتٍّ في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فُصل تأديبيًّا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.