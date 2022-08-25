حكاية غريبة من مصر.. جثة عامل صعيدي تبحث عن مقبرة لها

كما تَبَين أن المتوفى من مواليد إحدى محافظات الصعيد، وليس من أهالي القرية؛ حيث استقر بالقرية منذ عدة سنوات، وتزوج بها؛ إلا أنه لم يقم بشراء مقبرة له؛ الأمر الذي سبّب حالة من الحزن والغضب بين أهالي القرية التابعة لمركز السنطة بسبب تأخر إجراءات دفنه.