حكاية غريبة من مصر.. جثة عامل صعيدي تبحث عن مقبرة لها

قررت جهات التحقيق بمركز السنطة بمحافظة الغربية، شمالي مصر، التحفظ على جثة المتوفى أشرف محمد (47 عامًا) بمشرحة مستشفى السنطة العام، بعد سقوطه من الطابق الثالث علوي أثناء عمله بالبناء بمستشفى السنطة الجديد تحت الإنشاء أمس؛ وذلك لعدم توافر مقبرة له بقرية تطاي لدفنه.
وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، تَبَين عدم تقدم أحد من أسرته وأقاربه في القرية لاستلام جثته؛ لعدم توافر مقبرة لدفنه بها، وعندما حاول زملاؤه من العمال دفنه في مقابر أسرة زوجته؛ رفضت شقيقتها بحجة أنه غير مشترك في المقابر.
كما تَبَين أن المتوفى من مواليد إحدى محافظات الصعيد، وليس من أهالي القرية؛ حيث استقر بالقرية منذ عدة سنوات، وتزوج بها؛ إلا أنه لم يقم بشراء مقبرة له؛ الأمر الذي سبّب حالة من الحزن والغضب بين أهالي القرية التابعة لمركز السنطة بسبب تأخر إجراءات دفنه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الغربية مأساة عدم دفن العامل أشرف، وعدم موافقة أسرة زوجته على دفنه بمقابرهم بالقرية؛ حيث مقر إقامتهم؛ لكون المتوفى من الغرباء، وقاموا بتحرير محضر بقسم الشرطة ضد المتسبب في فتح مقابرهم تمهيدًا لدفن الجثة؛ وذلك لوقف أي إجراءات لدفنه.
وأعلنت بعض العائلات بالقرى المجاورة لقرية تطاي بمركز السنطة، عقب تداول ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تبرعها بتكفين الجثة وفتح المقابر لدفنه، وتَطوع بعض أهالي الخير وأبدوا استعدادهم لتسلم الجثمان ودفنه بالمقابر الخاصة بهم.
وكانت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، قد شهدت أمس حادثًا مأساويًّا عندما لَقِيَ أحد عمال البناء مصرعه بعد سقوطه من الطابق الثالث بمستشفى السنطة الجديدة "تحت الإنشاء"، أثناء عمله في أعمال البناء والتشييد بها.
وكان مركز شرطة السنطة قد أفاد بوصول أشرف.ع عامل بناء (47 عامًا) لمستشفى السنطة العام مصابًا بكسور متفرقة في الجسم، ونزيف في المخ، وتوفي متأثرًا بإصابته.
وأكد شهود العيان أنه أثناء عمله بالطابق الثالث بالمستشفى الجديد، اختل توازنه وسقط أرضًا؛ مما أدى إلى حدوث إصابته التي أدت إلى وفاته.