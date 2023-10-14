أثناء البحث عن "قرط مفقود" لفتاة صغيرة.. شاهد ما عثرت عليه أسرة نرويجية

وحسب موسوعة "ويكيبيديا": "الفايكنغ" مصطلح يطلق على شعوب جرمانية نوردية، وغالبًا على ملّاحي السفن وتجّار ومحاربي المناطق الإسكندنافية الذين هاجموا السواحلَ البريطانية و‌الفرنسية، وأجزاء أخرى من أوروبا، في أواخر القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر "793-1066"، وتسمى بحقبة الفايكنغ، كما يستعمل على نحو أقلّ للإشارة إلى سكّان المناطق الإسكندنافية عمومًا. تشمل الدول الإسكندنافية كلًّا من: السويد، والدنمارك، والنرويج، وآيسلندا.