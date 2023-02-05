تفحيط في مصر.. هذا الفيديو تسبّب في القبض على شاب متهور

أعلنت السلطات الأمنية المصرية، مساء السبت، توقيف شخصٍ ظهر في مقطع فيديو متداول وهو "يستعرض بسيارته".
وحسب موقع "الحرة"، كشفت وزارة الداخلية المصرية مُلابسات مقطع فيديو متداول على موقع "فيسبوك" يتضمّن قيام أحد الأشخاص بأداء حركات استعراضية بسيارته الخاصة في منطقة المقطم بالعاصمة القاهرة؛ ما تسبّب في تلفيات بسيارة أحد المواطنين.
وبالفحص تبيّن تلقي الجهات الأمنية في 31 يناير الماضي، بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتضرّره من قيام قائد سيارة بالاصطدام بسيارته أثناء توقفها؛ ما تسبّب في تضررها.
وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتمّ استهدافه وأُمكن ضبطه والسيارة المستخدمة في الواقعة، وفقاً لـ"بيان الداخلية".
وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.