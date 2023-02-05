تفحيط في مصر.. هذا الفيديو تسبّب في القبض على شاب متهور

وبالفحص تبيّن تلقي الجهات الأمنية في 31 يناير الماضي، بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتضرّره من قيام قائد سيارة بالاصطدام بسيارته أثناء توقفها؛ ما تسبّب في تضررها.