ربع جنوده يعانون من زيادة وزن بشكل خطير.. "السمنة" تهدد الجيش البريطاني

وأضاف: "يزداد وزن الجنود الأكبر سنًّا مع تغير طبيعة واجباتهم؛ ولكن نظامهم الغذائي لا يتغير. يُعد التطبيق الصارم لاختبارات اللياقة البدنية أمرًا ضروريًّا.. أتساءل عما إذا كان يتم تجاهل الجنود الأكبر سنًّا في كثير من الأحيان.. إن حل مشكلة السمنة والوزن الزائد هو إلى حد كبير سلسلة من الأمور القيادية".