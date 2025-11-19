فيضانات جديدة في فيتنام تودي بحياة 8 أشخاص وتعطل حصاد البن

وتجاوزت كميات الأمطار 1100 ملليمتر في بعض المناطق، ما أدى إلى غمر قرى كاملة وعرقلة حصاد البن في مقاطعة داك لاك، حيث ذكر متعاملون أن نحو 10 إلى 15 بالمئة فقط من المحصول جرى حصاده، وسط حاجة المزارعين لأشعة الشمس لتجفيف الحبوب.