جلس الزوجان بهدوء في حديقة منزلهما.. شاهد من ضربهما بصدمة رعب

كان هذان الزوجان يستمتعان بجلسة صباحية هادئة في حديقة منزلهما في تايلاند، لكن ودون مقدمات زحفت كوبرا قاتلة، متوجهة ناحيتهما تمامًا.
وتحت عنوان "لحظة مرعبة"، قالت صحيفة " الإندبندنت " البريطانية: إن الحادث وقع يوم 23 فبراير الماضي، في مدينة سونغكلا جنوبي تايلاند.
وبثّت صحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية، على تطبيق "تويتر"، فيديو اللحظة المرعبة التي خرجت فيها كوبرا "قاتلة" من خلف زجاجات مياه، وراحت تزحف نحو الزوجين الجالسين في هدوء بالفِناء.
وفي البداية لم ينتبه الزوجان للقاتل المرعب، حتى أصبح على بُعد سنتيمترات من الزوج، الذي أصيب بصدمة وحاول بغرابة أن يبتعد عن طريق الحية وهو جالس، لكن تقدمها نحوه جعله يسرع بالوقوف منبّهًا زوجته، حتى نهض الاثنان وهربا مبتعدين.
وهنا شعرت الكوبرا بالخطر، فانزلقت مبتعدة عنهما، لينتهي الفيديو بفرارها، ونهاية مؤقتة للحظة رعب أصابت الزوجين.