جلس الزوجان بهدوء في حديقة منزلهما.. شاهد من ضربهما بصدمة رعب

وفي البداية لم ينتبه الزوجان للقاتل المرعب، حتى أصبح على بُعد سنتيمترات من الزوج، الذي أصيب بصدمة وحاول بغرابة أن يبتعد عن طريق الحية وهو جالس، لكن تقدمها نحوه جعله يسرع بالوقوف منبّهًا زوجته، حتى نهض الاثنان وهربا مبتعدين.