وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر ناهز الـ 86 عاماً

واستُبعد من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 إثر ادانته بتهمة تهرُّب ضريبي، ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه اُنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.