وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر ناهز الـ 86 عاماً

تُوفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، الإثنين، عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد معاناة مع المرض.
وعانى برلسكوني عدداً من المشكلات الصحية في السنوات القليلة الماضية.
وخضع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق لجراحة كبرى في القلب في 2016، كما أنه يعاني سرطان البروستاتا.
ووفق "سكاي نيوز" تولى برلسكوني رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال إمبراطوريته الإعلامية والرياضية.
واستُبعد من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 إثر ادانته بتهمة تهرُّب ضريبي، ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه اُنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.