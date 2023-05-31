أدخلتها في مطبات جوية.. شاهد مقاتِلة صينية تنفّذ "مناورة عدوانية" في مواجهة طائرة أمريكية

• الْتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبيرة في نوفمبر في إندونيسيا؛ لكن الاتصالات استمرت بشكل متقطع منذ ذلك الحين، مع اجتماعات جانبية فقط على أراضٍ محايدة.