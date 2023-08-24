10 قتلى بعد تحطم طائرة لفاغنر في روسيا.. وبريغوجين ضمن الضحايا

من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام: "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".