قد يحدث ثورة في علاج الكسور.. خلايا جذعية عضلية جديدة تسرّع التئام العظام المعقدة

وبحسب نتائج الدراسة المنشورة في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، فإن هذه الخلايا تنتقل من العضلات إلى مواقع الكسور، حيث تتحول إلى خلايا عظمية تساهم في إصلاح العظام التالفة، في مخالفة للمفهوم التقليدي الذي كان يربط إصلاح الكسور بخلايا السمحاق فقط، وهو الغشاء الذي يغطي العظام.