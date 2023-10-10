لتتخلص من الكرش.. خبراء: ابتعد عن 8 عناصر غذائية

يوصي الخبراء بتجنب تناول أو الإكثار من 8 عناصر غذائية؛ وذلك من أجل التخلص من دهون البطن أو الكرش، وهو ما يعود بفوائد متعددة على الصحة العامة، بالإضافة إلى إنقاص الوزن الزائد.
وحسب تقرير على موقع صحيفة "India Times"، يهتم الكثيرون بالحفاظ على وزن صحي لأجسامهم، ويقوم البعض باتباع حميات غذائية بينما يتجه البعض الآخر إلى ممارسة التمارين الرياضية، ويميل آخرون إلى أساليب أخرى لإنقاص الوزن أو لمنع اكتساب المزيد من الكيلوغرامات.
ويوصي الخبراء بتجنب تناول العناصر الغذائية التالية للتخلص من دهون البطن والوزن الزائد:
اللحوم الحمراء -على الرغم من محتواها من الفيتامينات والبروتينات- يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بسبب ارتفاع مستويات الدهون المشبعة والصوديوم والمواد الحافظة فيها. ويمكن أن يعطل تناول اللحوم الحمراء عملية الهضم ويسبب زيادة الوزن.
على الرغم من كونها نباتية؛ فإن الذرة ذات سعرات حرارية عالية، وتحتوي على نسبة عالية من السكر، ويمكن أن يؤدي تناولها إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتشجيع تراكم الدهون عند تناولها بشكل مفرط.
يقدم السكر المكرر سعرات حرارية فارغة بلا أدنى قيمة غذائية. أما المشروبات السكرية المحملة بالسكر المكرر، فتزيد من حمولة الكبد، وتحول الفركتوز الزائد إلى دهون؛ مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.
تفتقر الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض إلى العناصر الغذائية، وتؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم؛ مما يعزز تخزين الدهون، خاصة حول البطن.
في حين أن الفواكه غنية بالمغذيات؛ فإن هناك أصنافًا عالية الفركتوز مثل الليتشي والكرز والمانجو. ويمكن يؤدي تناول الفواكه عالية الفركتوز إلى تراكم دهون البطن. وينصح الخبراء بالاعتدال وعدم الإفراط في تناول الفواكه عالية الفركتوز، ويوصون بالحرص على تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة.
يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى احتباس الماء؛ مما يعيق الحصول على بطن مسطحة.. والعديد من الأطعمة المعلبة والمحفوظة تكون محمّلة بمستويات عالية من الصوديوم.
وفقًا لأبحاث جامعة ويك فورست، تقوم الدهون المتحولة، الموجودة في الأطعمة المصنّعة مثل البسكويت ورقائق البطاطس، بنقل الدهون إلى منطقة البطن؛ مما يجعلها أكثر عُرضة لتراكم الدهون.
تحتوي القهوة على العديد من المواد النشطة بيولوجيًّا، بما يشمل الكافيين؛ لكنها تحتوي في الوقت ذاته على كمية كبيرة من الكريمة والسكر؛ مما يؤدي إلى زيادة في عدد السعرات الحرارية بشكل كبير؛ مما يمكن أن يساهم في زيادة الوزن؛ لذا ينصح الخبراء بتناول القهوة السوداء دون إضافات السكر والحليب والكريمة للفوز بالفوائد وتجنب السلبيات.