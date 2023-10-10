لتتخلص من الكرش.. خبراء: ابتعد عن 8 عناصر غذائية

تحتوي القهوة على العديد من المواد النشطة بيولوجيًّا، بما يشمل الكافيين؛ لكنها تحتوي في الوقت ذاته على كمية كبيرة من الكريمة والسكر؛ مما يؤدي إلى زيادة في عدد السعرات الحرارية بشكل كبير؛ مما يمكن أن يساهم في زيادة الوزن؛ لذا ينصح الخبراء بتناول القهوة السوداء دون إضافات السكر والحليب والكريمة للفوز بالفوائد وتجنب السلبيات.