منظمة الصحة العالمية: انتشار الإنفلونزا عالميًا وظهور سلالة فيروسية جديدة

وأضافت أن بعض البلدان أبلغت، منذ شهر أكتوبر، عن بدايات مبكرة لموسم الإنفلونزا وصلت سريعًا إلى مستويات وبائية، مشيرةً إلى أن فيروسات الإنفلونزا تتغير بسرعة، ما يستدعي تحديثًا منتظمًا لتركيبة اللقاحات لضمان فاعليتها.