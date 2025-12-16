منظمة الصحة العالمية: انتشار الإنفلونزا عالميًا وظهور سلالة فيروسية جديدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع نشاط الإنفلونزا الموسمية وغيرها من الفيروسات التنفسية عالميًا مع حلول فصل الشتاء.
ورصدت المنظمة للمرة الأولى سلالة فرعية جديدة من فيروس A(H3N2) تُعرف بـ"السلالة K" في أكثر من 30 بلدًا، مؤكدةً أن اللقاحات الحالية لا تزال توفر الحماية من الأعراض الشديدة، داعية الدول إلى تعزيز الرصد، والتوسع في حملات التطعيم، والاستعداد لمواجهة تطورات الوضع الصحي.
وأضافت أن بعض البلدان أبلغت، منذ شهر أكتوبر، عن بدايات مبكرة لموسم الإنفلونزا وصلت سريعًا إلى مستويات وبائية، مشيرةً إلى أن فيروسات الإنفلونزا تتغير بسرعة، ما يستدعي تحديثًا منتظمًا لتركيبة اللقاحات لضمان فاعليتها.