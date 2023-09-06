"الصحة العالمية": ارتفاع جديد في حالات العدوى بكورونا المستجد في النصف الشمالي للأرض

فيما ذكرت كبيرة خبراء فيروس كورونا لدى المنظمة ماريا فان كيرخوف أنه خلال الشهور الأشد برودة، التي باتت قريبة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يتعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بالعدوى؛ لأنهم يقضون وقتًا أطول في أماكن مغلقة.