تصاعد ملحوظ في معدلات الجريمة.. أكثر من 200 سرقة يومية للهواتف والحقائب ببريطانيا

ووفق ما نقلته اليوم "القبس" الكويتية كشفت دراسة جديدة أجرتها وزارة الداخلية البريطانية حول هذه القضية أن تقديرات بيانات مسح الجريمة للأشهر الـ 12 الماضية أظهرت ما يعادل أكثر من 200 سرقة يومية في شوارع إنجلترا وويلز، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 10 سنوات، وأعلى بنحو 60% من المتوسط السنوي من عام 2012 إلى عام 2013.