هل رأيتها من قبل؟.. خبراء يفسرون فيديو السحابة الأسطوانية في سلطنة عمان

وحسب موقع "طقس العرب"، فإن الاسم العملي لهذا النوع من السحب هو (Roll Cloud)، وهو نوع من السحب الجميلة ذات الشكل الأسطواني التي غالباً ما تظهر على طول السواحل وفوق المسطحات المائية، وتأخذ الجبهة الباردة دورًا مهمًا في تكوين هذه السُحب، حيث تنتج عن تحرك الهواء البارد فوق المياه الدافئة؛ مما يؤدي إلى تبريد الهواء الساخن المتصاعد من سطح البحر، مما يسفر عن تكاثف الرطوبة في الهواء وتشكيل السحب.