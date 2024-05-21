هل رأيتها من قبل؟.. خبراء يفسرون فيديو السحابة الأسطوانية في سلطنة عمان

أظهر مقطع فيديو متداول ظهوراً نادراً للسحابة الأسطوانية في حقل مخيزنة في محافظة الوسطى بسلطنة عمان، ما أثار الكثير من التساؤلات حول الشكل النادر للسحابة وأسباب تشكل هذا النوع من السحب.
وحسب موقع "طقس العرب"، فإن الاسم العملي لهذا النوع من السحب هو (Roll Cloud)، وهو نوع من السحب الجميلة ذات الشكل الأسطواني التي غالباً ما تظهر على طول السواحل وفوق المسطحات المائية، وتأخذ الجبهة الباردة دورًا مهمًا في تكوين هذه السُحب، حيث تنتج عن تحرك الهواء البارد فوق المياه الدافئة؛ مما يؤدي إلى تبريد الهواء الساخن المتصاعد من سطح البحر، مما يسفر عن تكاثف الرطوبة في الهواء وتشكيل السحب.
وحسب الموقع، يقول الخبراء والمتخصصون أن الانقلاب الحراري يلعب دورًا بارزًا في تكوين هذه السُحب، حيث يتميز بوجود الهواء الأكثر دفئًا في الأعلى والهواء الأبرد في الأسفل، مما يعزز من تكوين واستقرار هذا النوع الفريد من السحب.