بعد الإفراج عنه بكفالة.. "ماكرون" يدافع عن قرار منح مؤسس تليغرام الجنسية الفرنسية

وخرج دوروف، الروسي المولد والذي يحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية، من مبنى المحكمة في باريس في وقت متأخر الأربعاء حيث صعد بسيارة كانت بانتظاره بعدما وُجّهت له اتهامات، لكن سُمح له بمغادرة السجن تحت إشراف قضائي.