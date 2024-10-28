بعد تسريب اسم الفائز بالجائزة.. الكرة الذهبية تصدم فينيسيوس وريال مدريد الغاضب يقاطع الحفل

قبل ساعات من إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، تصدرت أنباء صادمة العناوين حول الفائز بالجائزة الشهيرة، وأزعجت نادي ريال مدريد الإسباني.
ووفقاً للصحفي الإيطالي المختص فابريتسيو رومانو، فإن الجائزة قررت "تجاهل" النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مما أغضب اللاعب وإدارة ريال مدريد، حسب "سكاي نيوز عربية".
وقال رومانو إن فينيسيوس جونيور لن يسافر إلى باريس ليلة الاثنين، لحضور حفل الكرة الذهبية، كما قرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عدم السفر أيضاً، بالرغم من الدعوة الموجهة له.
وتشير كل العلامات إلى أن الفائز بالجائزة هذه السنة سيكون النجم الإسباني رودري، الذي حقق بطولة كأس أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأثارت الأنباء فوراً غضب جماهير ريال مدريد، وهو ما بدا ظاهراً على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقدم فينيسيوس موسماً استثنائياً، حيث قاد فريقه ريال مدريد للقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.