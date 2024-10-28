بعد تسريب اسم الفائز بالجائزة.. الكرة الذهبية تصدم فينيسيوس وريال مدريد الغاضب يقاطع الحفل

وقال رومانو إن فينيسيوس جونيور لن يسافر إلى باريس ليلة الاثنين، لحضور حفل الكرة الذهبية، كما قرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عدم السفر أيضاً، بالرغم من الدعوة الموجهة له.