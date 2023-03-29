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لأغرب سبب.. بالفيديو: زعيم كوريا الشمالية يُغلق مدينة لتفتيشها بيتاً بيتاً
أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون؛ إغلاق مدينة لتفتيشها بيتاً بيتاً، وذلك بحثاً عن "رصاصات ضائعة"، ومحاسبة المسؤول عن ضياع الرصاص.
وحسب قناة "العربية"، قرّر كيم جونغ أون؛ استمرار اغلاق مدينة هيسان، المجاورة للحدود الشمالية مع الصين، وتفتيش منازل المدينة بيتاً بيتاً، حتى يتم العثور على 653 رصاصة ضاعت بداخلها.
وحسب تقارير محلية، فقدت الرصاصات خلال انسحاب جنود كان قد نشرهم كيم جونغ أون في المدينة منذ عام 2020، وذلك لفرض إغلاق الحدود مع الصين، في بداية تفشي وباء كورونا.
وأكّدت التقارير أن المدينة ستظل مغلقةً وتخضع للتحقيقات، حتى يتم العثور على الرصاصات، وكشف تفاصيل اختفائها، وأن عقوبات ستُفرض على مسؤولين في حال لم يتم العثور عليها.