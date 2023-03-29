لأغرب سبب.. بالفيديو: زعيم كوريا الشمالية يُغلق مدينة لتفتيشها بيتاً بيتاً

وحسب تقارير محلية، فقدت الرصاصات خلال انسحاب جنود كان قد نشرهم كيم جونغ أون في المدينة منذ عام 2020، وذلك لفرض إغلاق الحدود مع الصين، في بداية تفشي وباء كورونا.