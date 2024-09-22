صدق 9 مرات من 10.. مؤرخ شهير: هذا هو المرشح الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

وفازت هاريس بثمانية مفاتيح هي "المنافسة" وتعني عدم وجود منافسة جدية لترشيح حزب السلطة، ومفتاح "الحزب الثالث"، ويعني عدم وجود منافسة جدية من أطراف ثالثة، و"الاقتصاد قصير الأجل"، أي أن الاقتصاد ليس في حالة ركود خلال الحملة الانتخابية، و"الاقتصاد طويل الأجل"، ويعني أن النمو الاقتصادي الحقيقي للفرد خلال الولاية الرئاسية يساوي أو يتجاوز متوسط النمو خلال الفترتين السابقتين، و"تغيير السياسة"، أي أن الإدارة الحالية أجرت تغييرات كبيرة في السياسة الوطنية، و"الاضطرابات الاجتماعية"، أي لم تحدث اضطرابات اجتماعية خلال ولاية الرئيس الحالية، و"الفضيحة"، وتعني أن الإدارة الحالية لم تتعرض إلى فضيحة كبرى، و"كاريزما المنافس"، وتعني أن المرشح الحزبي المنافس لا يتمتع بكاريزما أو لا يعد بطلاً وطنيًا.