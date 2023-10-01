"لم يكن حارس المرمى يعرف أين هو".. شاهد اللحظة التي تسببت في إلغاء مباراة في هولندا

وأضاف: "بدأ طاقمنا الطبي في إنعاشه على الفور؛ لكن يبدو أنها لم تكن مشكلة في القلب، لقد استعاد وعيه مرة أخرى عندما غادر الملعب لكنه لم يكن يعرف أين هو"؛ حسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".