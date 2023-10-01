"لم يكن حارس المرمى يعرف أين هو".. شاهد اللحظة التي تسببت في إلغاء مباراة في هولندا

ألغيت مباراة أياكس أمستردام أمام فالفايك في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، في الدقيقة 84، السبت، بعد اصطدام حارس فالفايك، إتيان فاسن، بأحد لاعبي المنافس وسقوطه أرضًا.
وحسب موقع "الحرة"، فقد سقط "فاسن" على الأرض بعد اصطدامه بمهاجم أياكس، بريان بروبي؛ مما تسبب في ذعر بين زملائه في الفريق، ليُهرعوا في طلب المساعدة الطبية؛ حسب ما ظهر في مقاطع فيديو متداول للواقعة.
وأمسك اللاعبون بستائر وحواجز حول حارس المرمى لحمايته من أعين الجمهور، وبدت الدموع في عيون لاعبي الفريقين؛ بينما تم نقل جهاز تنظيم ضربات القلب للملعب؛ وفق موقع "إسبن".
واستلقى "فاسن" دون حركة على الأرض عدة دقائق، قبل أن يتم نقله على محفة إلى خارج الملعب، ليدخل الفريقان إلى غرف الملابس قبل إلغاء المباراة عقب المداولات.
وكان أياكس متقدمًا 3- 2 عندما توقفت المباراة.
وقال مدير فالفايك، فرانك فان موسيلفيلد، لمحطة (إن. أو. إس) الهولندية بعد حوالى ساعة من الواقعة: "لقد غاب إتيان عن الوعي لفترة من الوقت".
وأضاف: "بدأ طاقمنا الطبي في إنعاشه على الفور؛ لكن يبدو أنها لم تكن مشكلة في القلب، لقد استعاد وعيه مرة أخرى عندما غادر الملعب لكنه لم يكن يعرف أين هو"؛ حسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وتم نقل "فاسن" البالغ من العمر 28 عامًا، إلى المستشفى.