فيديو يرصد لحظات مرعبة للركاب على متن طائرة وسط عاصفة فوق جزيرة إسبانية

وقالت مارتينيز على إنستغرام: "كانت هذه أول مرة في حياتي أفكر بأنها النهاية". وأضافت: "بدأت الطائرة تهوي، والناس والأطفال يصرخون ويتقيؤون. لم أستطع منع نفسي من البكاء. لا أعرف مدى استمرار تلك اللحظة، ولكنها بدت الأخيرة. تمكن الطيار من السيطرة على الطائرة. كان الوضع شبيهًا بركوب الأفعوانية. لم يقل أحد شيئًا عبر مكبر الصوت حول ما كان يحدث، حتى عندما استقرت الطائرة".