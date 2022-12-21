رجل حاول القفز فوق حافلة لاعبي التانغو.. شاهد ما حدث وأدّى إلى إيقاف الاحتفالات
كانت حافلة مفتوحة تقل ليونيل ميسي ورفاقه من منتخب الأرجنتين تمر تحت جسر، أمس الثلاثاء، حين حاول بعض المشجعين القفز فوقها ليكون بصحبة اللاعبين، ونجح رجل في ذلك، لكن الآخر سقط على حافة مؤخرة الحافلة، ثم إلى الأرض وسط الجماهير المحتشدة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يلخص هذا المشهد الأحداث المروّعة التي شابت احتفالات الأرجنتين، أمس الثلاثاء، بفوز فريقها بكأس العالم في قطر 2022، التي اسفرت عن مصرع مشجع يبلغ من العمر 24 عاماً، بعد أن سقط من سطح منزله، وهو يحتفل بالفوز الدرامي لمنتخب التانغو بركلات الترجيح على فرنسا.
ونقلت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، عن شرطة بوينس آيرس: "أن الرجل كان يقفز على السطح، احتفالاً بانتصار المنتخب الوطني، لكن السطح انكسر وسقط بالرجل، مما أدى إلى إصابة قاتلة وتُوفي متأثراً بجراحه في مستشفى فرنانديز في بوينس آيرس".
وفي منطقة بلازا سان مارتن، دخل طفل، 5 سنوات، في غيبوبة بعد تعرُّضه لإصابة خطيرة في الرأس، حين سقطت قطعة من الرخام من نصب تذكاري خلال الاحتفالات، وضربت رأس الطفل، الذي يرقد الآن في العناية الفائقة.
وحسب "الديلي ميل"، تحول احتفال 4 ملايين مشجع بحافلة منتخب التانغو في أكبر شوارع بوينس آيرس إلى فوضى وأعمال شغب، ما دفع السلطات إلى إجلاء اللاعبين بطائرة هليكوبتر، وإنهاء الاحتفالات التي كان يجب أن تمتد إلى 8 ساعات تطوف فيها الحافلة جميع مناطق المدينة.