رجل حاول القفز فوق حافلة لاعبي التانغو.. شاهد ما حدث وأدّى إلى إيقاف الاحتفالات

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يلخص هذا المشهد الأحداث المروّعة التي شابت احتفالات الأرجنتين، أمس الثلاثاء، بفوز فريقها بكأس العالم في قطر 2022، التي اسفرت عن مصرع مشجع يبلغ من العمر 24 عاماً، بعد أن سقط من سطح منزله، وهو يحتفل بالفوز الدرامي لمنتخب التانغو بركلات الترجيح على فرنسا.