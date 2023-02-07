7146 ضحية للزلزال في تركيا وسوريا.. وأصوات من تحت الأنقاض تطلب النجدة

بينما تتواصل عمليات البحث عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 7146 شخصًا حتى الآن في تركيا وسوريا، تُسابق فِرق الإنقاذ الزمن في شتاء قارس لا يوصف.