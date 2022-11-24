في جريمة وحشية هزت اليمن.. حكم بإعدام المتهم باغتصاب وقتل طفلة

ويعد هذا الحكم الصادر بعد أسبوع واحد فقط من الحادثة هو الأول من نوعه في الأحكام المتعلقة بالقضايا الجنائية في مدينة عدن، إذ قُدم ملف القضية بشكل كامل لرئيس المحكمة الابتدائية في التواهي خلال الساعات الماضية قبيل إصدار حكم الإعدام صباح الأربعاء.