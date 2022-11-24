في جريمة وحشية هزت اليمن.. حكم بإعدام المتهم باغتصاب وقتل طفلة

قضت محكمة ابتدائية في عدن الأربعاء، بالإعدام بحق متهم باغتصاب وقتل طفلة (14عاما) في واقعة وحشية هزت الرأي العام في اليمن الأسبوع الجاري.
ونقل موقع قناة "الآن" عن مصادر إعلامية يمنية، أن محكمة الميناء الابتدائية بمدينة عدن، أصدرت أمس في أولى جلساتها للنظر بالقضية حكمًا مستعجلًا بإعدام المتهم حسن البنجابي الذي أقر بجرمه وطالب بإعدامه في مكان عام.
وكانت سلطات الأمن في عدن عثرت على جثة الطفلة مها مدهش، الخميس الماضي، مدفونة في حوش منزل الجاني بعد أيام من اختفائها في منطقة التواهي غربي المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
يأتي هذا فيما لم يتم تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم، لكن مصادر أشارت إلى أن النيابة العامة طالبت المحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم الإعدام في إحدى الساحات العامة في مديرية التواهي.
ويعد هذا الحكم الصادر بعد أسبوع واحد فقط من الحادثة هو الأول من نوعه في الأحكام المتعلقة بالقضايا الجنائية في مدينة عدن، إذ قُدم ملف القضية بشكل كامل لرئيس المحكمة الابتدائية في التواهي خلال الساعات الماضية قبيل إصدار حكم الإعدام صباح الأربعاء.