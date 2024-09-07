"طفل يذرف دمًا بدلًا من الدموع".. كيف عالج الأطباء هذه الحالة الغريبة؟

والغريب أن حالة الدموع الدموية كانت تزداد عند التبول.

وقال الأطباء: "طُلب من المريض التبول ولوحظ نزيف واضح من العين اليمنى". وبعد مزيد من الفحص، تَبَين أن المراهق لديه "أوعية دموية مشوهة تتوافق مع تشوه وعائي".

وعقب إحالته إلى أخصائي الأشعة العصبية لإجراء المزيد من الاختبارات، تم تشخيص الصبي بـ"تشوه الشرايين الوريدية الدقيقة الملتحمة" (conjunctival micro arteriovenous malformation).