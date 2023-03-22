"التغيير قادم".. فيديو أخطر عبارة قالها الرئيس الصيني لبوتين

وترجمت "الديلي ميل" الحوار بتقرير قالت فيه: قال "شي" لـ"بوتين" عبر مترجمه: الآن نحن نرى تغييرًا لم نشهده من قبل، تغييرًا لم يحدث منذ 100 عام (قرن السيطرة الأمريكية).. إننا نقود هذا التغيير معًا.. من فضلك اعتنِ بنفسك يا صديقي العزيز"، قبل أن يرد بوتين متمنيًا لـ"شي" رحلة آمنة.