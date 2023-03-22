"التغيير قادم".. فيديو أخطر عبارة قالها الرئيس الصيني لبوتين
"التغيير قادم.. وإننا نقود هذا التغيير معًا"، ربما كانت هذه أخطر عبارة يصرّح بها الرئيس الصيني شي جينبينغ، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبيل لحظات من مغادرة موسكو عائدًا إلى بكين.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تداولت وسائل إعلام دولية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سجّل حديثًا جانبيًّا بين بوتين وشي جينبينغ قبيل مغادرة الأخير للكرملين؛ الأمر الذي أشعل تفاعلًا واسعًا.
وترجمت "الديلي ميل" الحوار بتقرير قالت فيه: قال "شي" لـ"بوتين" عبر مترجمه: الآن نحن نرى تغييرًا لم نشهده من قبل، تغييرًا لم يحدث منذ 100 عام (قرن السيطرة الأمريكية).. إننا نقود هذا التغيير معًا.. من فضلك اعتنِ بنفسك يا صديقي العزيز"، قبل أن يرد بوتين متمنيًا لـ"شي" رحلة آمنة.
وسابقًا خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني لموسكو، وصف شي جينبينغ علاقته مع الرئيس بوتين بـ"الصداقة الأبدية"؛ بينما قال بوتين إنهما يقفان "كتفًا لكتف" في مواجهة "الجهود الأمريكية العنيفة بشكل متزايد لردع روسيا والصين".
ويُذكر أن التجارة بين الصين وروسيا ارتفعت إلى 190 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 30٪ عن عام 2021؛ مما قوض من تأثير العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة؛ حيث تقتنص الشركات الصينية الطاقة الرخيصة من روسيا؛ مما يمنح الكرملين أموالًا رئيسية لتمويل الغزو.