صفعةٌ وتَوَرم في الشفة.. تفاصيل "معركة ماني وساني" في غرفة ملابس بايرن ميونيخ

وردًّا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية "سيد" التابعة لوكالة "فرانس برس"، لم يرغب بايرن في الرد على المعلومات التي كشفت عنها "بيلد" وتناولتها العديد من وسائل الإعلام المحلية، ولا على العواقب المحتملة.