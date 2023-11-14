"هذه أرض إسرائيل".. بيان مصري رسمي بعد واقعة تحرش تحولت إلى قضية سياسية

وحسب موقع "الحرة"، انتشر مقطع فيديو خلال الأيام الماضية، لشاب ادعت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه إسرائيلي، في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وظهر فيه صوت الشابة التي صوّرته، وهي تقول إن السائح "تحرش بها وصديقتها على الشاطئ وأنه تم تصويره"، ليرد بالقول: "بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل"، ثم واصل السباب والحديث بألفاظ بذيئة.