"هذه أرض إسرائيل".. بيان مصري رسمي بعد واقعة تحرش تحولت إلى قضية سياسية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بواقعة "تطاول لفظي" من جانب شخص يحمل جنسية أجنبية، على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء.
وحسب موقع "الحرة"، انتشر مقطع فيديو خلال الأيام الماضية، لشاب ادعت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه إسرائيلي، في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وظهر فيه صوت الشابة التي صوّرته، وهي تقول إن السائح "تحرش بها وصديقتها على الشاطئ وأنه تم تصويره"، ليرد بالقول: "بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل"، ثم واصل السباب والحديث بألفاظ بذيئة.
وأصدرت الداخلية المصرية بيانًا، جاء فيه: "في إطار تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يقوم بالتطاول لفظيًّا على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والادعاء بأن المذكور إسرائيلي الجنسية...".
وأضاف البيان: "بالفحص تَبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وليس إسرائيلي الجنسية، وقامت الفتاتان بالتقدم ببلاغ للجهات الأمنية لقيامه بالتطاول عليهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. ويجري اتخاذ اللازم حياله".
وكانت "إسرائيل" قد دعت مواطنيها يوم 21 أكتوبر الماضي، إلى عدم السفر إلى مصر، ودعت الموجودين هناك إلى المغادرة بشكل فوري؛ وذلك في ظل اندلاع الحرب مع حركة حماس في غزة.
جاء ذلك أيضًا بعد مقتل سائحين إسرائيليين في الثامن من أكتوبر الماضي، برصاص شرطي في الإسكندرية المصرية؛ وذلك خلال جولة سياحية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية.