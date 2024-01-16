شاهد: "شواظ" و"الياسين" تُسقطان ناقلة إسرائيلية.. وهذا مصير الجنود

يُشار إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بلغ أكثر من 525 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.