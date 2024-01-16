شاهد: "شواظ" و"الياسين" تُسقطان ناقلة إسرائيلية.. وهذا مصير الجنود

بثَّت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لاستهداف مزدوج لناقلة جنود، واشتعال النيران فيها على تخوم حي الشيخ رضوان في غزة.
ويُظهر المقطع لقطات لخروج أحد المقاتلين من بين الأنقاض والركام، وقبل تصويبه قذيفة "الياسين 105" نشاهد انفجار عبوة شواظ في الناقلة؛ ليعاجلها بالقذيفة؛ فتتحول إلى حطام.
وفي نهاية المقطع نشاهد اغتنام المقاتلين عددًا من القلائد الخاصة بجنود الاحتلال ممن كانوا على متن الناقلة قبل احتراقها.
يُشار إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بلغ أكثر من 525 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.