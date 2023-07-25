الحر الشديد يتسبب في انقطاع الكهرباء والمياه عن "كاتانيا" الإيطالية

وبينت شركة E-Distribuzione التابعة لشركة الطاقة الإيطالية Enel، التي تتولى توزيع الكهرباء في كاتانيا، أن "حرارة الإسفلت حارقة وتقترب منذ أسابيع من 50 درجة مئوية، كما أن الرطوبة الشديدة لا تسمح بتبديد الحرارة بشكل صحيح، ما يتسبب بتلف الكابلات تحت الأرض".