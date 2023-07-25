الحر الشديد يتسبب في انقطاع الكهرباء والمياه عن "كاتانيا" الإيطالية

أعلن عمدة كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، انقطاع الكهرباء والمياه عن مئات الآلاف من سكان مدينته؛ بسبب موجة الحر.
وقال متحدث باسم البلدية، بحسب وكالة "فرانس برس": إن نحو 500 ألف شخص حرموا من الكهرباء تباعًا منذ يوم الخميس الماضي.
فيما قال وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي: "ندفع من ناحية ثمن تغير المناخ الّذي كان ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام له منذ سنوات عدّة، وكذلك ثمن بنية تحتيّة تبدو غير مناسبة في السّياق الجديد".
وبينت شركة E-Distribuzione التابعة لشركة الطاقة الإيطالية Enel، التي تتولى توزيع الكهرباء في كاتانيا، أن "حرارة الإسفلت حارقة وتقترب منذ أسابيع من 50 درجة مئوية، كما أن الرطوبة الشديدة لا تسمح بتبديد الحرارة بشكل صحيح، ما يتسبب بتلف الكابلات تحت الأرض".
فيما أشار مدير شبكة مياه "سيدرا"، إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى انقطاع المياه عن 200 إلى 300 ألف شخص، لكن تم حل المشاكل.
يذكر أن الحرارة في مدينة كاتانيا الإيطالية بلغت 47,6 درجة مئوية أمس الاثنين، بحسب خدمات الحماية المدنية.