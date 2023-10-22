فيديو مروع.. رجل يلتقط لحظة مقتله أثناء بث مباشر
كشف فيديو مروع عن اللحظة التي التقط فيها رجل معاق بالأكوادور لحظة مقتله، عندما أطلق عليه شخص النار، أثناء قيامه ببث مباشر من أمام منزله.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث الساعة 9:45 مساء يوم 17 أكتوبر الجاري، في مدينة بورتوفيجو غربي الإكوادور، حين كان رجل يدعى بيدرو لويس تولا ريزابالا (33 عامًا) ممسكًا بكاميرا جواله ويقوم ببث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وظهر الرجل المعاق وهو جالس على كرسي متحرك، كان يتحدث ويضحك، بينما يقف خلفه صديق له.
وفجأة نسمع صوت إطلاق رصاص متوالٍ؛ فيما يهتز الجوال ويسقط من يده، ليثبت على صورة موت ساكن.
وحسب الصحيفة، فقد التقطت كاميرا مراقبة بالشارع الحادث المروع، وظهر الرجل جالسًا على الكرسي، حين مر أمامه ثلاثة أشخاص على دراجتين ناريتين، وقام شخص بإطلاق عدة رصاصات على "ريزابالا"، فقتله في الحال، رغم محاولة "ريزابالا" الرد على إطلاق الرصاص، بينما فر الشخص الذي كان يقف خلفه.
وبعدها عاد أحد مطلقي النار، وصوب مسدسه وأطلق رصاصة على رأس "ريزابالا" من الخلف، قبل أن يلتقط مسدس "ريزابالا" ويهرب من المكان.
ونقلت "الديلي ميل" عن تقارير محلية، أن لدى "ريزابالا" سجلًّا إجراميًّا حافلًا بالجرائم من سرقة وتهريب مخدرات وسلوك عنيف وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وأفادت تقارير إخبارية محلية، بأن "ريزابالا" قد نجا من محاولة قتل قبل سنوات؛ مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي في ساقيه، جعله يعيش على كرسي متحرك.
وقالت "الديلي ميل": من غير المعروف إذا كان قد تم القبض على مطلقي النار أم لا.