فيديو مروع.. رجل يلتقط لحظة مقتله أثناء بث مباشر

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث الساعة 9:45 مساء يوم 17 أكتوبر الجاري، في مدينة بورتوفيجو غربي الإكوادور، حين كان رجل يدعى بيدرو لويس تولا ريزابالا (33 عامًا) ممسكًا بكاميرا جواله ويقوم ببث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وظهر الرجل المعاق وهو جالس على كرسي متحرك، كان يتحدث ويضحك، بينما يقف خلفه صديق له.