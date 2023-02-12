تركيا: لم نفقد الأمل في العثور على أحياء تحت الأنقاض.. وتم إجلاء 400 ألف شخص

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، اليوم الأحد، أن السلطات لم تفقد الأمل في العثور على أحياء بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الاثنين الماضي، وخلّف أكثر من 29 ألف قتيل، وفقًا للعربية نت.